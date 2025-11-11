الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد ساحة التواصل الاجتماعي في مصر تصعيدًا كبيرًا في أزمة المطربة الشعبية رحمة محسن، بعد تسريب مقاطع فيديو “خادشة للحياء” نُسبت إليها، وهو ما أعاد فتح ملفات حياتها الشخصية المعقدة، وتتضارب الروايات بين اتهامات طليقها الأول لها بـ الخيانة الزوجية، وادعاءات طليقها الثاني (رجل أعمال يُزعم أنه تزوجها سرًا بعقد عرفي) بـ سوء السلوك، وفي المقابل، قدمت رحمة محسن بلاغًا رسميًا تتهم فيه طليقها بـ الابتزاز الإلكتروني والمطالبة بـ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر مقاطع مصورة خاصة، مما دفع بالنيابة العامة لفتح تحقيقات موسعة لتحديد مصدر الفيديوهات وتتبع صحتها.

تسريب 8 فيديوهات جديدة لـ رحمة محسن تتصدر الترند.. ما الحقيقة وتصريح جديد لها

اتهامات قديمة وجديدة في دفاتر الشرطة

تحولت الأزمة الشخصية لرحمة محسن إلى قضية رأي عام ومساءلة قانونية، حيث برزت عدة اتهامات متبادلة:

اتهام الخيانة الزوجية (من الطليق الأول): يعود محضر رسمي إلى أبريل 2022، حرّره طليقها الأول “إسلام. ا. ح”، يتهم فيه المطربة بـ الخيانة الزوجية والسماح لرجل غريب بدخول منزل الزوجية في غيابه، وهي الواقعة التي أكدها شهود عيان من الجيران.

وتقدم المحامي هيثم محمد بسام ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه المطربة بـ التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى مخالف للقيم الأسرية، مطالبًا بفحص المقاطع لتحديد مدى صحتها.

بلاغات رحمة محسن والاتهام بالابتزاز

تقدمت رحمة محسن ببلاغ رسمي تتهم فيه طليقها (رجل الأعمال) بـ الابتزاز الإلكتروني، وأفادت أنها تلقت تهديدات متكررة عبر الهاتف بنشر مقاطع مصورة خاصة تعود لفترة زواجهما، ويطالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشرها، وطالبت الفنانة بفتح تحقيق عاجل وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، مؤكدة على حقها في مواجهة كل من يضر بسمعتها.

تضارب الروايات وتدخل “الذكاء الاصطناعي”

تضاربت الروايات حول صحة المقاطع المتداولة، ما أضاف تعقيدًا للأزمة:

نفت شقيقة المطربة صحة المقاطع المتداولة، مؤكدة أن بعضها مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، مشيرة إلى أن التحقيقات هي من ستكشف الحقيقة.

أنكر طليقها الثاني (أحمد فكري) أي دور له في تسريب المقاطع، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدها وضد من ردد الاتهامات بتهمة التشهير والإساءة، مشددًا على أن زواجه انتهى بسبب “سوء سلوكها”.

الزواج السري وصورة رجل الأعمال

تزامنت الأزمة مع تداول أول صورة نُسبت لـ “رجل أعمال مصري بارز” قيل إنه زوج رحمة محسن السري في عام 2023، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الزواج تم بعقد عرفي في البداية، واشترط الزوج السرية، قبل أن تبدأ الخلافات بعد مطالبة رحمة بتحويل الزواج إلى رسمي، مما قيل إنه أدى إلى مرحلة التهديدات وتسريب المقاطع.

وتباشر النيابة العامة في محافظة الجيزة تحقيقات موسعة حول الأزمة، مع تكليفات عاجلة لخبراء الأدلة الجنائية الرقمية بفحص المقاطع لتحديد مدى صحتها والتأكد مما إذا كان تم التلاعب بها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط متابعة واسعة من الجمهور.