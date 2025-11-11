نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استئناف التصويت في ثانى أيام المرحلة الأولى لانتخابات النواب بعد انتهاء ساعة الراحة القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت لجان محافظات المرحلة الأولى منذ قليل عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء ساعة الراحة القانونية الممتدة من الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، حيث عادت اللجان لاستقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً أو حتى انتهاء آخر ناخب داخل جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

ويأتي استئناف التصويت وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انضباط العملية الانتخابية في جميع اللجان البالغ عددها 5606 لجنة فرعية موزعة على 14 محافظة تخوض المرحلة الأولى.

بدء استعدادات فرز الأصوات

وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، يبدأ رؤساء اللجان الفرعية فور غلق التصويت مساء اليوم إجراءات فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون على مدار يومي 10 و11 نوفمبر.

وتشمل إجراءات الفرز:

فصل بطاقات الانتخاب الخاصة بالنظام الفردي عن بطاقات نظام القائمة.

تحرير محاضر مستقلة لكل نظام انتخابي.

مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية للصناديق ومطابقتها بمحاضر إجراءات اللجنة.

بدء الفرز بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين.

إعلان النتائج في اللجان الفرعية

يقوم كل رئيس لجنة فرعية بإعلان البيانات التالية:

العدد الحصري للناخبين المقيدين.

عدد من أدلوا بأصواتهم.

عدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وبعد انتهاء الفرز، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف المغلقة إلى رئيس اللجنة العامة.

الطعون على الحصر العددي

تتولى اللجان العامة إعلان العدد الحصري للأصوات على مستوى كل لجنة عامة، ثم تبدأ في استقبال الطعون الانتخابية من المرشحين خلال 24 ساعة بحد أقصى من إعلان الحصر العددي.

وتقوم اللجان العامة بإرسال الطعون مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تفصل فيها خلال 24 ساعة أخرى، ثم تخطر المتظلم بقرارها خلال المدة القانونية نفسها.