بعد أزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز.. محمد محمود يدافع بقوة عن دينا الشربيني ويضع حدًا للشائعات

أحمد جودة - القاهرة - في ظل حالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد إعلان انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، وجد الجمهور نفسه أمام موجة من الشائعات التي حاولت الزج باسم الفنانة دينا الشربيني في تفاصيل الأزمة، دون أي سند أو تأكيد رسمي.

لكن سرعان ما جاء الرد الحاسم من الفنان محمد محمود، الذي خرج عن صمته ليضع النقاط على الحروف ويدافع عن زميلته دينا الشربيني، بعدما ربط البعض بين اسمها وبين الأزمة العائلية التي شغلت الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

محمد محمود يساند دينا الشربيني

ونشر محمد محمود عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” صورًا جمعته بدينا الشربيني، وكتب معلقًا: "يا جماعة كل اللي بيتقال إشاعات.. أنا ودينا إخوات"، في إشارة واضحة إلى نفي كل ما تم تداوله حول وجود أي علاقة تتجاوز حدود الزمالة والصداقة الفنية بينهما.

مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بالتكهنات

وبينما اشتعلت مواقع التواصل بالتكهنات، فضّلت الفنانة دينا الشربيني الصمت التام، متجاهلة كل ما يُقال عنها، وركزت على نشاطها الفني الجديد، حيث بدأت في الترويج لمسلسلها القادم "اتنين غيرنا" عبر حسابها على “إنستجرام”، مكتفية بمشاركة لقطات من كواليس العمل الذي تراهن عليه في الموسم الدرامي المقبل.

تفاعل الجمهور وتجاهل دينا الشربيني

ورأى عدد كبير من المتابعين أن تجاهل دينا الشربيني لهذه الشائعات يُعد تصرفًا ذكيًا ومتزنًا، خاصة أنها اعتادت في السنوات الأخيرة على التعامل مع الحملات التي تستهدفها بالصمت والالتفات فقط لمشروعاتها الفنية.

من ناحية أخرى، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب تأكيد خبر انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، أم بناته، بعد سنوات من الزواج.

اخر اعمال محمد محمود

وكان اخر اعمال محمد محمود هو فيلم "بنقدر ظروفك" الذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، كما شارك في فيلم "المستريحة"، الذي يضم نخبة من نجوم الكوميديا والدراما، من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، والفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.