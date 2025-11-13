نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالعزيز: "سعيد جدًا بتكريمي.. وحسين فهمي صديق العمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل ندوة المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

تصريحات محمد عبد العزيز

وتحدث عن سعادته بالتكريم قائلًا: "سعيد جدًا بالتكريم وفخور جدًا، واتخضيت امبارح من التكريم لم أتخيل هذا الترحيب الكبير والحفاوة التي استقبلتوني بها وأنا سعادتي ليس لها حدود من وقت ما أستاذ حسين بلغني بتكريم المهرجان وطبعا حسين صديقي وبينا رحلة طويلة جدًا وكانت موازية بين حالات الإبداع بين السينما والمسرح".

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46

يشارك بالدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.

وتتنافس الأفلام المعروضة ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامج المهرجان الموازية، ويأتي توزيعها كالتالي: المسابقة الدولية: 14 فيلمًا، القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا، مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام، مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا، برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا، البانوراما الدولية: 18 فيلمًا، برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام، برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا، برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا، برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام.



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

تأسس عام 1976، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.