جيهان الشماشرجي تبدأ تصوير فيلم “علشان خاطر جليلة” وتواصل تصوير مسلسل “بطل العالم”

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الفنانة جيهان الشماشرجي عن بدء تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “علشان خاطر جليلة”، الذي يجمعها بالفنان طه دسوقي، وانطلق تصويره الأسبوع الماضي تحت إدارة المخرج محمد الزيات، في أولى تجاربه بالأفلام الروائية الطويلة بعد أن قدم سابقًا فيلمه القصير “بلبل والزبائن”.

وفي سياق آخر، تواصل جيهان الشماشرجي تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديد “بطل العالم”، المكون من عشر حلقات والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، وآدم النحاس وعدد من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل داخل عالم “البودي جارد”، حيث تضطر دنيا (جيهان الشماشرجي) لطلب مساعدة صلاح (عصام عمر) لاستعادة ميراث والدها، وتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية، يقودها فتحي عبد الوهاب في دور “المحروق” زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث يكتشف الأبطال معاني الثقة والحب وفرصة جديدة للحياة.

ويُعرض لجيهان الشماشرجي حاليًا في دور العرض فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” بمشاركة منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، ومن إخراج هادي الباجوري، ويستكشف العمل تقلبات العلاقات الإنسانية وتأثيرها العاطفي والنفسي.