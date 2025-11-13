الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدأت تؤثر على عدد من محافظات الجمهورية اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها يوم غد الجمعة. وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الموجة ستكون مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق.

تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أرجعت الدكتورة غانم هذه التقلبات الجوية إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع وجود منخفض على سطح البحر المتوسط، مما يخلق ظروفًا مواتية لتكون السحب الرعدية وسقوط الأمطار.

أمطار بين متوسطة وغزيرة

وأضافت أن الأمطار بدأت بالفعل على المحافظات الساحلية مثل مطروح والإسكندرية، وستمتد لتشمل أغلب محافظات الوجه البحري، الدلتا، مدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وتتراوح شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، وتكون رعدية أحيانًا، خاصة على المناطق الساحلية.



وأكدت غانم أن يوم الجمعة سيشهد ذروة حالة عدم الاستقرار، حيث من المتوقع زيادة كميات الأمطار على معظم المناطق المذكورة، واستمرارها على فترات متقطعة على مدار اليوم.

نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

كما نوهت إلى أن الموجة يصاحبها نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية. وحذرت من أن السحب الرعدية قد يصاحبها سقوط لحبات البرد (الثلج) على بعض المناطق، مع احتمالية تشكل سيول خفيفة في مناطق من شمال سيناء.



ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية، والمباني المتهالكة أثناء سقوط الأمطار. كما شددت على ضرورة القيادة بحذر على الطرق، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية.