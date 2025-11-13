مسلم لنزار الفارس: «عمر كمال لا يستحق أن أتحدث عنه»

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار مطرب المهرجانات مسلم حالة واسعة من الجدل بعد ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "من قريب" المذاع عبر قناة دجلة العراقية، والذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، وأخرجها محمد زكريا وتم تصويرها مؤخرًا.



ونشر نزار الفارس البرومو الرسمي للحلقة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق البرومو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، نتيجة التصريحات الصادمة التي أدلى بها مسلم، والتي أثارت فضول الجمهور بشكل كبير.

مسلم يطلق زوجته على الهواء ويثير الجدل

أطلق مسلم تصريحات نارية حول حياته الشخصية والفنية، تضمنت طلاق زوجته على الهواء مباشرة، في موقف صادم أثار اهتمام المتابعين.

مسلم: «أختار دخول النار ولا أصالح أختي»

وكشف مسلم عن خلافات عائلية كبيرة تعرض لها سابقًا، مؤكدًا:«أختار أدخل النار ولا أصالح أختي.. وأشوفها في الجنة».

مسلم يكشف محنة الانتحار: «حاولت شنق نفسي في الفندق».

كشف مسلم عن الضغوط النفسية الشديدة التي مر بها، قائلًا:«حاولت أشنق نفسي في الفندق وأنتحر».

مسلم يحلم بالزواج من هيفاء وهبي ويرفض الوسط الفني: «بتتباس وتتحضن»

صرح مسلم عن أمنياته العاطفية، وقال:«أتمنى الزواج من هيفاء وهبي»، وأضاف: «أدفن نفسي لو اتجوزت واحدة من الوسط الفني لأنها بتتباس وتتحضن».

مسلم يوجّه انتقادات حادة لعمر كمال: «لا يستحق أن أتحدث عنه».

وجّه مسلم انتقادات قوية للفنان عمر كمال، مؤكدًا:«لا يستحق أن أتكلم عنه»، ما أثار ترقب الجمهور لمعرفة باقي التصريحات الصادمة في الحلقة الكاملة.

مسلم يكشف أزماته الفنية وعودة ليارا تامر

كشف مسلم خلال الحلقة عن أزماته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وحقيقة عودته للفنانة ليارا تامر، إلى جانب الحديث عن أحدث أعماله الفنية التي حققت انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.



قدم مسلم مؤخرًا عدة أعمال ناجحة، من بينها:

"السكة اللي تودي"

"ديتو أنا بابا" مع المطربة بوسي

"شافوني غلط" كلمات وألحان حسن جمال، توزيع وميكس وماستر رامي المصري



كما تعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس" كأغنية دعائية لفيلم "رهبة" من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي شعبي.



مسلم يتوقع تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب الجمهور لمتابعة باقي التصريحات الصادمة لمسلم بعد النجاح الكبير الذي حققه البرومو التشويقي.



أبرز الأعمال الفنية لمسلم وانتشارها الكبير

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحات كبيرة بعدد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكّدًا مكانته في ساحة المهرجانات والفن الشعبي، وصاحب حضور قوي في الوسط الفني الشعبي بمصر والوطن العربي.