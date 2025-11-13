سينر إلى نصف نهائي البطولة الختامية

سينر إلى نصف نهائي البطولة الختاميةتأهل الإيطالي يانيك سينر حامل لقب البطولة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف (6 - 4) و(6 -3).

واستمرت سلسلة انتصارات سينر على الملاعب الصلبة المغطاة إلى 28 مباراة، منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي هذه البطولة قبل عامين.

ويمتلك سينر المصنف الثاني عالميًّا، فرصة لإنهاء العام في المركز الأول، لكنه يحتاج إلى الفوز بالبطولة على أمل ألا يفوز المتصدر كارلوس ألكاراز بمباراة أخرى.