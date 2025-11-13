نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يتلقى ضربة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الكاميروني فرنك أنجيسا أحدث المنضمّين إلى قائمة مصابي «نابولي»، في ضربة جديدة للفريق الإيطالي الذي يعاني غيابات مؤثرة، هذا الموسم. وتعرّض أنجيسا للإصابة، خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون في الملحق الأفريقي المؤهِّل لكأس العالم 2026. ورغم التفاؤل الأوليّ، كشف بيان صادر عن «نابولي»، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت وجود إصابة خطيرة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.

ولم يعلن النادي مدة الغياب المتوقعة، لكن التقديرات تشير إلى ابتعاد لاعب الوسط، البالغ من العمر 29 عامًا، لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. تأتي هذه الضربة في وقتٍ يفتقد فيه «نابولي» أيضًا جهود الدنماركي كيفن دي بروين، والبلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين يعانيان إصابات مُشابهة، ولن يعودا قبل مطلع العام المقبل.

وشكّل أنجيسا أحد أبرز عناصر «نابولي»، في هذا الموسم، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفين، خلال 15 مباراة في «الدوري الإيطالي» و«دوري أبطال أوروبا». كما ستتسبب إصابته في غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في «كأس الأمم الأفريقية» المقبلة، التي يستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر (كانون الأول) 2025 و18 يناير (كانون الثاني) 2026، حيث يلعب «الأسود غير المروَّضة» في المجموعة السادسة إلى جانب كوت ديفوار والغابون وموزمبيق.