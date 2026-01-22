بـ 1000 جنيه فقط.. استثمر في شهادة ”سند”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:15 مساءً - أطلق بنك ناصر الاجتماعي منتج ادخاري جديدًا يحمل اسم "سند الادخارية"، ويُعدّ الأعلى عائدًا في السوق المصرفي المصري حاليًا، حيث يمنح المنتج الجديد عائدًا سنويًا قدره 18% في حال اختيار صرف الفائدة مرة واحدة كل عام، بينما يصل إلى 17% عند صرف العائد شهريًا.

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو ألف جنيه مصري ومضاعفاته، ويبدأ احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للإيداع مباشرة.

يتميز المنتج بإمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة نفسها، وذلك بشروط سهلة وميسرة تتوافق مع اللوائح المعتمدة لدى البنك، ويهدف البنك من خلال هذه الشهادة إلى تشجيع ثقافة الادخار لدى شرائح المجتمع المختلفة، مع تعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية.