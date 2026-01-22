مسلسلات رمضان 2026.. يوسف الشريف في فن الحرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:15 مساءً - أعلنت قناة CBC بشكل رسمي، عن إذاعتها لمسلسل فن الحرب، من بطولة الفنان المصري يوسف الشريف، ويأتي ذلك ضمن مسلسلات شهر رمضان الكريم لهذا الموسم 2026، والتي سيتم عرضها حصريًا على شاشاتها.

مسلسل فن الحرب على CBC

حيث تدور أحداث مسلسل فن الحرب للفنان يوسف الشريف، في إطار من الإثارة والتشويق خلال حلقاته، والمسلسل يكون من تأليف عمرو سمير عاطف، وكذلك من إخراج محمود عبد التواب، كما يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان كمال أبو رية، والفنانة ريم مصطفى، والفنانة شيري عادل، والفنان إسلام إبراهيم، والفنانة ودنيا سامي.

أخر أعمال يوسف الشريف

أما عن أخر أعمال الفنان المصري يوسف الشريف، جاء ذلك من خلال مسلسل كوفيد 25 الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021، أي تغيب عن دراما رمضان منذ حوالي 5 سنوات، والمسلسل حقق وقت عرضه نجاح كبير وذلك لأن أحداثه دارت حول فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير.