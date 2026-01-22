إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ”أونلاين”.. الخطوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:15 مساءً - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم.

سمحت وزارة التموين لمجموعة من الفئات بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الخاصة بهم، ألا وهم الحاصلين على معاش التضامن الاجتماعي، والمستفيدون من برامج تكافل وكرامة، وكذلك أبناء وزوجات الشهداء، والأسر البديلة، والحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك البطاقة التموينية.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

شهادة ميلاد حديثة للطفل المراد إضافته.

إيصال مرافق حديث.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين