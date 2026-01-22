بإطلالة شتوية ساحرة.. ياسمينا العبد تبهر جمهورها وتودع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:15 مساءً - نشرت الفنانة ياسمينا العبد مجموعة صور جديدة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، لاقت تفاعلاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من جمهورها.

ظهرت النجمة الشابة مرتدية معطفاً أسود طويلاً بقصة مستقيمة مفتوحاً من الأمام، يمنح الإطلالة طابعاً أنيقاً وفخماً في آن واحد. وتحت المعطف ارتدت فستاناً قصيراً بلون فاتح يميل إلى الأوف وايت، يتميز بنعومة قماشه ولمسة شتوية رقيقة.

أكملت اللوك بحذاء أسود ذي كعب متوسط يجمع بين العملية والأناقة، مع ترك شعرها الطويل منسدلاً بشكل طبيعي، ومكياج خفيف يبرز جمالها الأنثوي بلطف.

أبدت ياسمينا العبد سعادتها العميقة بالنجاح اللافت الذي حققه مسلسل "ميدترم" الذي انتهى عرضه مؤخراً، ووجهت الشكر الخاص للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وللأستاذ أحمد فايق وعبد الله غلوش وأحمد شفيق على ثقتهم ودعمهم المتواصل، معبرة عن أملها في أعمال أكبر وأجمل قادمة.

عبرت الفنانة في منشور مطول على إنستجرام عن ارتباطها الوجداني القوي بتجربة "ميدترم"، مؤكدة أنها الأقرب إلى قلبها على الإطلاق، وأوضحت أن تأخرها في الكتابة عن انتهاء العمل يعود إلى صعوبة التعبير عن مشاعرها الجياشة تجاه هذه التجربة الدرامية المميزة.

كتبت قائلة: "أنا كنت متأخرة في البوست ده لأني حقيقي مش عارفة أعبّر عن مشاعري بعد نهاية المسلسل.. مش عارفة أقول إيه ولا أشكركم إزاي.. المسلسل ده أقرب حاجة عملتها لقلبي".