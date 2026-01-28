اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كوبنهاجن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:23 مساءً - يستعد نادي برشلونة الإسباني لاستضافة نظيره نادي كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة حاسمة يحتضنها ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يدخل البلوجرانا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، حيث يسعى الفريق بقيادة مدربه هانز فليك لتحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر ضمن الثمانية الكبار وتجنب خوض دور الملحق.

في المقابل، يحتل كوبنهاجن المركز السادس والعشرين برصيد 8 نقاط، ويطمح الفريق الدنماركي لتحقيق مفاجأة تبقيه ضمن المراكز الـ 24 الأولى للمشاركة في جولة ملحق التأهل.

غيابات برشلونة ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

يفتقد برشلونة في هذه المواجهة لخدمات نجمه بيدري بسبب إصابة عضلية، بالإضافة إلى استمرار غياب فرينكي دي يونج وجواو كانسيلو غير المسجل أوروبيًا.

موعد مباراة برشلونة ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كوبنهاجن

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة، وتحديدًا عبر القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.