شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - تسود على البلاد حالة طقس غير مستقرة خلال الأيام الحالية، وشهدت أخبار الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، في الصباح الباكر موجة برد شديدة، وفي المساء تشدد البرودة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية.

نشاط الرياح اليوم

كشف الخبراء عن نشاط الرياح المصاحبة للرمال والأتربة، اليوم، على أغلب أنحاء ومدن محافظات مصر.

شبورة مائية تصل إلى الضباب

توقعت الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حالة الضباب وتؤثر على انعدام الرؤية، ناشدين قائدي السيارات بضرورة اتباع قواعد المرور.

احتمالية سقوط الأمطار

بالنسبة لسقوط الأمطار، أوضح الخبراء أنه من المتوقع هطول الأمطار على السواحل المالية ومدن القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

جاءت درجات الحرارة في القاهرة للعظمى عند 20 درجة مئوية والصغرى عند 11 درجة مشوية، وفي الجيزة تكون درجة الحرارة العظمى عند 21 والصغرى عند 10، أما في الشرقية تكون درجة الحرارة العظمى عند 20، والصغرى عند 11.