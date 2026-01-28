القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الخليج بالدوري السعودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - يستضيف نادي الفيحاء نظيره نادي الخليج مساء اليوم الأربعاء، في لقاء هام يجمعهما على "استاد مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

​ويدخل الفيحاء المباراة برغبة قوية في تعويض خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الخليج بثلاثية نظيفة، بينما يطمح الضيوف لتكرار تفوقهم للتقدم أكثر في جدول الترتيب.

​موعد مباراة الفيحاء ضد الخليج

​تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

​الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

​الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

​الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

​القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الخليج

​تُنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات "ثمانية" (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي

بطاقة مباراة الفيحاء ضد الخليج