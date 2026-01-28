القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الخليج بالدوري السعودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - يستضيف نادي الفيحاء نظيره نادي الخليج مساء اليوم الأربعاء، في لقاء هام يجمعهما على "استاد مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.
ويدخل الفيحاء المباراة برغبة قوية في تعويض خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الخليج بثلاثية نظيفة، بينما يطمح الضيوف لتكرار تفوقهم للتقدم أكثر في جدول الترتيب.
موعد مباراة الفيحاء ضد الخليج
تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:
- الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.
- الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.
- الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.
القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الخليج
تُنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات "ثمانية" (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي
بطاقة مباراة الفيحاء ضد الخليج
- القناة الناقلة: قناة ثمانية 2.
- المعلق: محمد حسين.
- حكم المباراة: أحمد الرميخاني.