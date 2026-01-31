تردد قناة زندة الناقلة لدوري أبطال أوروبا وأفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:29 مساءً - يشهد تردد قناة زنده الرياضية الإيرانية 2026 اهتمامًا متزايدًا من جانب عشاق كرة القدم في الوطن العربي خاصة مع بحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل البطولات الأوروبية الكبرى دون تشفير وعلى رأسهاودوري أبطال أوروبا، وتعد قناة Zendeh Sport من أبرز القنوات الرياضية الإيرانية، حيث نجحت في جذب شريحة واسعة من المتابعين بفضل اعتمادها على البث المجاني وجودة الصورة المستقرة.

تردد قناة زنده الرياضية الإيرانية

يمكن استقبال قناة زنده الرياضية الإيرانية بكل سهولة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي: 78.5 شرقًا

التردد: 11640

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

مميزات قناة Zendeh Sport الرياضية

تتميز قناة زنده الرياضية الإيرانية بعدة عوامل جعلتها محط اهتمام الجمهور الرياضي، من أبرزها:

بث مجاني دون الحاجة لاشتراك مدفوع.

نقل بعض المباريات الأوروبية والعالمية في مناسبات محددة.

جودة صورة وصوت مناسبة لمتابعة المباريات.

تنوع في البرامج الرياضية والتحليلية.

وتسعى القناة باستمرار إلى تطوير محتواها بما يلبي تطلعات عشاق كرة القدم داخل إيران وخارجها.