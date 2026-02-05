استقرار أسعار الأسماك في أسواق الإسكندرية اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - شهدت أسواق السمك الشعبية وحلقة الأنفوشي بالإسكندرية حالة من الهدوء النسبي في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، خاصة في الأصناف الشعبية وعلى رأسها البلطي، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

أسعار الأسماك الشعبية اليوم في الإسكندرية

السردين: 80 جنيه للكيلو.

البلطي: من 80 إلى 85 جنيه حسب الحجم.

البلطي الأسواني: يبدأ من 100 جنيه.

الماكريل: يتراوح بين 100 و150 جنيه.

البوري: 180 جنيه للكيلو.

الشخورة: 130 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري والمأكولات البحرية

الجمبري العادي والجامبو: من 450 إلى 650 جنيه حسب الحجم.

الدنيس: 220 جنيه.

البربون: 320 جنيه.

الكابوريا الأنثى المبطرخة: 250 جنيه.

السبيط: من 150 إلى 300 جنيه.

أسعار أسماك أخرى في الأسواق

الجندوفلي العرايس: 50 جنيه.

الجندوفلي البلدي: 60 جنيه.

سمك الفيليه: 190 جنيه.

فيليه البلطي: 280 جنيه.

الكابوريا: 230 جنيه.

الكاليماري البلدي: من 230 إلى 250 جنيه.

الشعور: 350 جنيه.

أسعار أصناف الأسماك المميزة