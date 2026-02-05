استقرار أسعار الأسماك في أسواق الإسكندرية اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - شهدت أسواق السمك الشعبية وحلقة الأنفوشي بالإسكندرية حالة من الهدوء النسبي في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، خاصة في الأصناف الشعبية وعلى رأسها البلطي، وسط إقبال متوسط من المواطنين.
أسعار الأسماك الشعبية اليوم في الإسكندرية
- السردين: 80 جنيه للكيلو.
- البلطي: من 80 إلى 85 جنيه حسب الحجم.
- البلطي الأسواني: يبدأ من 100 جنيه.
- الماكريل: يتراوح بين 100 و150 جنيه.
- البوري: 180 جنيه للكيلو.
- الشخورة: 130 جنيه للكيلو.
أسعار الجمبري والمأكولات البحرية
- الجمبري العادي والجامبو: من 450 إلى 650 جنيه حسب الحجم.
- الدنيس: 220 جنيه.
- البربون: 320 جنيه.
- الكابوريا الأنثى المبطرخة: 250 جنيه.
- السبيط: من 150 إلى 300 جنيه.
أسعار أسماك أخرى في الأسواق
- الجندوفلي العرايس: 50 جنيه.
- الجندوفلي البلدي: 60 جنيه.
- سمك الفيليه: 190 جنيه.
- فيليه البلطي: 280 جنيه.
- الكابوريا: 230 جنيه.
- الكاليماري البلدي: من 230 إلى 250 جنيه.
- الشعور: 350 جنيه.
أسعار أصناف الأسماك المميزة
- مكرونة سويسي: من 190 إلى 210 جنيه.
- المرجان: 200 جنيه.
- البطارخ: 650 جنيه.
- القاروص: من 410 إلى 430 جنيه حسب الحجم.
- الوقار: من 340 إلى 360 جنيه.
- الاستاكوزا: تبدأ من 650 جنيه حسب الجودة.
- الأخطبوط: 400 جنيه.
- بلح البحر: 300 جنيه.