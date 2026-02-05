فن ومشاهير

استقرار أسعار الأسماك في أسواق الإسكندرية اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - شهدت أسواق السمك الشعبية وحلقة الأنفوشي بالإسكندرية حالة من الهدوء النسبي في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، خاصة في الأصناف الشعبية وعلى رأسها البلطي، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

أسعار الأسماك الشعبية اليوم في الإسكندرية

  • السردين: 80 جنيه للكيلو.
  • البلطي: من 80 إلى 85 جنيه حسب الحجم.
  • البلطي الأسواني: يبدأ من 100 جنيه.
  • الماكريل: يتراوح بين 100 و150 جنيه.
  • البوري: 180 جنيه للكيلو.
  • الشخورة: 130 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري والمأكولات البحرية

  • الجمبري العادي والجامبو: من 450 إلى 650 جنيه حسب الحجم.
  • الدنيس: 220 جنيه.
  • البربون: 320 جنيه.
  • الكابوريا الأنثى المبطرخة: 250 جنيه.
  • السبيط: من 150 إلى 300 جنيه.

أسعار أسماك أخرى في الأسواق

  • الجندوفلي العرايس: 50 جنيه.
  • الجندوفلي البلدي: 60 جنيه.
  • سمك الفيليه: 190 جنيه.
  • فيليه البلطي: 280 جنيه.
  • الكابوريا: 230 جنيه.
  • الكاليماري البلدي: من 230 إلى 250 جنيه.
  • الشعور: 350 جنيه.

أسعار أصناف الأسماك المميزة

  • مكرونة سويسي: من 190 إلى 210 جنيه.
  • المرجان: 200 جنيه.
  • البطارخ: 650 جنيه.
  • القاروص: من 410 إلى 430 جنيه حسب الحجم.
  • الوقار: من 340 إلى 360 جنيه.
  • الاستاكوزا: تبدأ من 650 جنيه حسب الجودة.
  • الأخطبوط: 400 جنيه.
  • بلح البحر: 300 جنيه.

