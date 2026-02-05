اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد النجمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي الفيحاء لمواجهة نظيره نادي النجمة مساء اليوم الخميس، على ملعب "استاد مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفيحاء والنجمة

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بفوز نادي الفيحاء بنتيجة (2 - 1) على النجمة، ويدخل الفيحاء لقاء اليوم باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تذبذب في نتائجه الأخيرة، بينما يطمح النجمة لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتجاوز التعثرات الماضية.

موعد مباراة الفيحاء ضد النجمة في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 5 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:20 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد النجمة

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية وتطبيق ثمانية، الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

كيفية مشاهدة مباراة الفيحاء ضد النجمة

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بالقناة لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة.

معلق مباراة الفيحاء ضد النجمة في دوري روشن السعودي

سيتولى المعلق محمد حسين مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.