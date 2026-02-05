استعلم الآن.. نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه قنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:33 مساءً - يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور، موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه قنا 2026 الترم الأول للعام الدراسي الحالي، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ميعاد ظهور النتيجة التي من المنتظر بأن تكون الساعات المقبلة.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه قنا 2026

أوضحت بعض من المصادر الرسمية، بأن موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه قنا 2026، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، مع توفير رابط الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية، فيما كشفت تلك المصادر بأن عملية التصحيح والمراجعة ورصد والدرجات لكافة المواد استغرقت بعض من الوقت، ويكون ذلك لضمان حصول الطالب على حقهم بالكامل من الدرجات.

نتيجه الشهادة الإعدادية في محافظه قنا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

من ثم يتم اختيار خانة زر نتائج الامتحانات العامة.

تحديد أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026.

بعد ذلك يتم إدخال الاسم ورقم الجلوس بشكل دقيق.

الضغط على عرض النتيجة للحصول على الدرجات.

توزيع الدرجات في نتيجه الشهاده الاعداديه 2026

جاء توزيع الدرجات في نتيجه الشهاده الاعداديه 2026 الترم الأول لتكون كما يلي: