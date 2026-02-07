تحذير تطورات.. راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذير لمدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 06:29 مساءً - نشر فرانك هوغربيتس، راصد الزلازل الهولندي، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وتضمن تحذير عاجل وهام من حدوث أنشطة زلزالية خلال الأيام القليلة المقبلة والتي قد تشهدها الكرة الأرضية، فيما جاء ذلك التحذير بشكل مفاجئ وغير متوقع.

تحذيرات راصد الزلازل الهولندي

أشار هوغربيتس من خلال الفيديو المتداول على حساباته بصفحات السوشيال ميديا منذ قليل، وكشف أنه بعد عرض اصطفافات الأجرام السماوية والتي تكون باسم هندسة الكواكب، وقد تحدث خلال الفترة الحالية، وكذلك إمكان تأثير تلك الاصطفافات على القشرة الأرضية، والتي قد تكون أو تحدث في صورة زلازل.

النشاط الزلزالي يحدث بين 13 و15 فبراير

حذر الراصد الهولندي في الفيديو المتداول منذ قليل، إنه خلال الفترة من يوم 13 إلى يوم 15 فبراير الحالي، يحدث اقتران بين كل من الأرض والقمر وكوكب المشتري، حيث إنه في تلك الحالة فمن الممكن بأن يزيد النشاط الزلزالي. وقال إنه يمكن أن تكون هناك مفاجأة غير متوقعة.

تحذير بسبب اقتران القمر والأرض والمشتري

في نفس السياق، فقد قال فرانك هوغربيتس، راصد الزلازل الهولندي، في الفيديو المتداول مؤخرًا، قائلًا "أنصحكم بضرورة تواخي الحذر الشديد من يوم 13 إلى 15 من هذا الشهر، ويكون ذلك تحسباً لنشاط زلزالي أكبر محتمل، وقد تحدث مفاجأة".