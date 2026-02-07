الآن.. استقبل تردد قناة العراق وان الجديد لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 06:29 مساءً - تعتبر قناة "1 عراق" الفضائية واحدة من المنصات الإعلامية الواعدة التي استطاعت جذب اهتمام المشاهدين في وقت قصير، بفضل ما تقدمه من محتوى شامل يلامس اهتمامات العائلة العراقية والعربية بشكل عام، حيث تهدف القناة إلى تقديم باقة متنوعة من البرامج التي تمزج بين الترفيه، الثقافة، والأخبار، مما جعلها مقصداً لكل من يبحث عن إعلام هادف وممتع في آن واحد.

نبذة عن قناة 1 عراق الفضائية

تُعد قناة 1 عراق الفضائية واحدة من القنوات العراقية البارزة التي تقدم محتوى متنوعًا يناسب مختلف أفراد الأسرة، حيث تركز على تقديم برامج ترفيهية وثقافية واجتماعية بالإضافة إلى تغطيات إخبارية وحصرية، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للمشاهدين العراقيين والعرب.

تردد قناة 1 عراق على نايل سات 2025

للحصول على إشارة القناة بجودة عالية وبدون تقطيع، يمكنكم استخدام البيانات التقنية التالية المخصصة للقمر الصناعي نايل سات ضمن الحزمة العامة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الحزمة نايل سات 10971 أفقي (H) 27500 عامة

خطوات تثبيت تردد قناة 1 عراق على جهاز الاستقبال

لإضافة القناة بسهولة وسرعة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم. اختر قسم الإعدادات أو التركيب (Installation). حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد 10971 والاستقطاب أفقي (H) ومعدل الترميز 27500. اختر البحث اليدوي (Manual Search) ثم ابدأ البحث. انتظر حتى اكتمال العملية ثم احفظ القناة.

مميزات قناة 1 عراق الفضائية