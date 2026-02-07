آيفون 18 برو ماكس ينافس Galaxy S26 Ultra...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 06:29 مساءً - تشير تسريبات تقنية حديثة إلى أن هاتف آيفون 18 برو ماكس المرتقب من شركة أبل سيواجه منافسة قوية من سامسونج، عبر هاتف Galaxy S26 Ultra، خاصة على صعيد عمر البطارية وكفاءة استهلاك الطاقة.

سعة البطارية والتحديثات المنتظرة من هاتف آيفون 18 برو ماكس

من المتوقع أن يحصل آيفون 18 برو ماكس على بطارية أكبر من الإصدار السابق آيفون 17 برو ماكس، النسخة المخصصة للسوق الصينية قد تأتي بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، بينما قد تصل النسخ العالمية إلى 5100–5200 مللي أمبير، مع اختلاف طفيف بحسب نوع الشريحة المستخدمة، سواء تقليدية أو إلكترونية eSIM.

ويحمل آيفون 17 برو ماكس بطارية بسعة 4823 مللي أمبير في النسخ ذات الشريحة التقليدية، بينما تصل إلى 5088 مللي أمبير في النسخ التي تعتمد على الشريحة الإلكترونية، ما يعزز توقعات زيادة السعة في الجيل الجديد.

كفاءة استهلاك الطاقة وأداء المعالج في أجهزة أندرويد وآيفون

وعلى الرغم من أن بعض هواتف أندرويد تقدم بطاريات أكبر تتجاوز 6000 مللي أمبير، فإن كفاءة معالجات أبل ونظام iOS تمنح هواتفها قدرة أطول على العمل بشحنة واحدة.

ومن المتوقع أن يأتي Galaxy S26 Ultra ببطارية 5000 مللي أمبير ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، بينما قد يعتمد آيفون 18 برو ماكس على معالج A20 Pro بتقنية 2 نانومتر، ما قد يمنحه زمن تشغيل أطول للشاشة وأداء أكثر استقرار بين عمليات الشحن.