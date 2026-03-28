معتمد جمال يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار جديد قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:22 مساءً - يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أداء تدريباته الجماعية المكثفة ضمن برنامج الإعداد الموضوع لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب معتمد جمال على استغلال فترة التوقف الحالية لرفع مستويات الكفاءة الفنية والبدنية لدى جميع اللاعبين، مع العمل على تجهيز العناصر الأساسية والبديلة لضمان أعلى درجات الجاهزية للمنافسات المحلية القادمة.

مباراة ودية لنادي الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

وفي سياق التحضيرات، يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتنظيم مباراة ودية أمام أحد أندية الدرجة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف توفير احتكاك فني قوي يساعد اللاعبين على استعادة حساسية المباريات بعد فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة أربعة أيام عقب المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية.

الزمالك يواصل تدريباته استعداداً للقاء المصري بتكثيف الحمل البدني

وكان المران الأخير قد شهد تصعيداً في الحمل البدني تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ربييرو، الذي قاد فقرات بدنية متنوعة وتدريبات خاصة بالكرة، تلتها حصة فنية شاملة تحت قيادة معتمد جمال .

اعتمد المران على تنفيذ جوانب خططية محددة، واختُتمت بتقسيمة فنية قوية شهدت تطبيق الجمل التكتيكية التي تدرب عليها اللاعبون لضمان استيعاب المهام المطلوبة قبل العودة للمباريات الرسمية.