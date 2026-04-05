توقعات الطقس غدًا الاثنين في مصر.. حرارة معتدلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 06:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 6 أبريل 2026، طقسًا باردًا في ساعات الصباح الأولى، مائلًا للحرارة على معظم الأنحاء خلال النهار، مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً.

توقعات الطقس غدًا الاثنين في مصر

يشهد طقس غدًا الاثنين في مصر شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمال هطول أمطار متوسطة مساءً على مناطق "السلوم – مطروح" على فترات متقطعة، وتكون سحب منخفضة على جنوب الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وشمال الصعيد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف على بعض المناطق دون تأثير كبير.

وأما عن نشاط الرياح فهي تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، قد تثير الرمال والأتربة على البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ويوجد أيضًا اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر، خليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا