وفاة علياء قمرون..ما حقيقة إنتشار الخبر وتصريح عمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 06:29 مساءً - تصدر اسم التيك توكر علياء قمرون محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار منشورات تفيد بوفاتها وسط حالة من الصدمة والحزن بين المتابعين، وتداول العديد من المستخدمين عبارات نعي دون التأكد من صحة الخبر ما أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما حدث.

حقيقة وفاة علياء قمرون

حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي بشأن وفاة علياء قمرون حيث لم تصدر أي بيانات موثوقة من جهات رسمية أو من حساباتها الشخصية تؤكد هذا الخبر، وكل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه أخبارًا غير مؤكدة مما يجعل مسألة وفاتها محل شك حتى هذه اللحظة في انتظار ظهور معلومات دقيقة أو بيان واضح يحسم الجدل.

إعلان وفاة علياء قامرون من عمها

السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الأنباء يعود إلى منشور منسوب لعمها تضمن عبارة

“إنا لله وإنا إليه راجعون علياء في ذمة الله”

هو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بصحة الخبر وتداوله بشكل واسع، لكن لم يتم التأكد من صحة هذا المنشور أو نسبته بشكل رسمي كما لم يتم توضيح أي تفاصيل إضافية حول الواقعة مما يزيد من الغموض حول حقيقة ما جرى.