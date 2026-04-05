زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 في مصر رسميًا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 06:29 مساءً - بعد الإعلان الرسمي عن حزمة زيادات الأجور الجديدة، تتجه أنظار العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر إلى تفاصيل تطبيق القرار، خاصة موعد صرف المرتبات بعد الزيادة وجدول الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات التضخم.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 في مصر

أعلنت الحكومة أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026-2027، ومن المقرر أن تظهر الزيادة بشكل فعلي في مرتبات شهر يوليو، لتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويعد هذا التوقيت جزءًا من خطة مالية متكاملة تهدف إلى تحسين دخول الموظفين بالتوازي مع تنفيذ الموازنة الجديدة، بما يضمن تحقيق توازن بين الأجور والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة حسب الدرجات الوظيفية

تضمنت الزيادة الجديدة تعديلات واضحة على جدول الأجور، حيث ارتفع الحد الأدنى لمختلف الدرجات الوظيفية، بما يعكس توجهًا نحو تحسين هيكل الرواتب بشكل أكثر عدالة، وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه

14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه

12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه

11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه

10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه

9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه

9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه

9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه

9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه

وتراوحت قيمة الزيادة بين 1000 و1700 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، ما يعكس حرص الدولة على رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول مختلف الفئات.

أهمية زيادة الأجور 2026 وتأثيرها على الاقتصاد ومستوى المعيشة

تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 خطوة مهمة في مسار دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتساهم هذه الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، وتقليل تأثير التضخم على الدخول، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الاستهلاك المحلي.

كما تدعم هذه الإجراءات تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحسين جودة الحياة للعاملين بالدولة، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ربط الأجور بالتغيرات الاقتصادية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن المالي في المرحلة المقبلة.