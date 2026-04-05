أحمد تامر الطفل المصري المعجزة يحقق المركز الثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 06:29 مساءً - حقق الطفل أحمد تامر ممدوح، المعروف بلقب "الطفل المعجزة"، إنجازًا قرآنيًا بارزًا بحصوله على المركز الثالث في فرع صغار الحفاظ بمسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم، في تأكيد على موهبته الفذة وتفانيه في حفظ كتاب الله.

أحمد تامر الطفل المصري المعجزة في مسابقة القرآن الدولية بتنزانيا

احتفالية تكريم حفظه القرآن الكريم في دمياط

في سياق متصل، شهدت قرية الوسطاني بمحافظة دمياط تنظيم احتفالية كبرى لتكريم 400 من حفظة القرآن الكريم، تحت إشراف لجنة من الجامع الأزهر برئاسة الشيخ "حسن عبد النبي عراقي"، ونُظمت الفعالية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لحفظة القرآن.

واستهل الدكتور هاني عودة كلمته بنقل تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه المسابقة أقيمت بتوجيهات مباشرة من فضيلته وتحت إشراف الأزهر، في إطار حرص المؤسسة العريقة على دعم رعاية أهل القرآن، كما أشاد بالقائمين على الاحتفالية لما لهم من دور بارز في تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بهويتهم الدينية والثقافية.