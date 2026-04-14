اطّلع على.. رياض محرز يفاجئ بلماضي بتصرف مثير بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:46 صباحاً - حرص النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، على تقديم لفتة إنسانية مميزة تجاه مواطنه جمال بلماضي المدير الفني للدحيل القطري، عقب نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

محرز يواسي بلماضي بعد نهاية اللقاء

وتوجه محرز مباشرة إلى بلماضي عقب صافرة النهاية لمواساته بعد خروج الدحيل من البطولة، في مشهد عكس العلاقة القوية التي تجمع الثنائي منذ سنوات داخل منتخب الجزائر.

وكان رياض محرز قد لعب دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف الفوز القاتل لصالح الأهلي في الدقيقة 117 من عمر اللقاء، ليقود فريقه لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وجاء هدف محرز من ركلة ثابتة نفذها ببراعة كبيرة، بعدما سدد الكرة بطريقة رائعة إلى داخل الشباك، مانحًا فريقه انتصارًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، ضرب الأهلي موعدًا مع جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

علاقة خاصة بين محرز وبلماضي

ويرتبط رياض محرز بعلاقة قوية مع جمال بلماضي، الذي سبق وأن قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، في واحدة من أبرز الفترات الذهبية لـ"محاربي الصحراء".

وكان محرز قد حرص أيضًا قبل انطلاق المباراة على مصافحة مدرب الدحيل وتبادل الحديث معه في أجواء ودية عكست عمق العلاقة بين الطرفين.

عدد أهداف رياض محرز في دوري أبطال آسيا

رفع محرز رصيده إلى 4 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، مواصلًا تألقه اللافت مع الأهلي في البطولة القارية، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أهم عناصر الفريق الهجومية.