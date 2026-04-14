بذكريات جبها في الجول يا رياض.. اطّلع على هدف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:46 صباحاً - نجح الأهلي السعودي في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد انتصار قاتل على حساب الدحيل القطري في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء” بمدينة جدة اللقاء المرتقب، الذي شهد إثارة كبيرة وندية واضحة بين الفريقين طوال شوطي المباراة والوقت الإضافي.

هدف رياض محرز يقود الراقي لربع النهائي

ظل التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات المواجهة خلال الوقت الأصلي، قبل أن ينجح النجم الجزائري رياض محرز في فك شفرة الدفاع القطري بتسجيل هدف الانتصار الثمين للأهلي في الدقيقة 117 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

منح هدف محرز القاتل بطاقة التأهل للراقي إلى الدور المقبل، بعدما حسم الفريق السعودي المواجهة بهدف دون مقابل في مباراة امتدت حتى اللحظات الأخيرة.

في المقابل، ودع الدحيل القطري منافسات البطولة من دور الـ16، بعدما فشل في الصمود أمام الضغط الأهلاوي حتى النهاية.

نظام استثنائي لبطولة دوري أبطال آسيا

وتقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم بنظام التجمع خلال الفترة من 13 حتى 25 أبريل 2026، حيث تُلعب جميع المواجهات الإقصائية بنظام المباراة الواحدة، ما يضاعف من حدة الإثارة ويجعل كل لقاء بمثابة نهائي حاسم.

وبهذا الانتصار، يواصل الأهلي السعودي مشواره القاري بثقة كبيرة، مؤكدًا رغبته الجادة في المنافسة على لقب البطولة الآسيوية خلال النسخة الحالية.