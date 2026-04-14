اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن حكام الأهلي المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:46 صباحاً - كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن رفض الجبلاية الاستجابة لطلبات النادي الأهلي الخاصة باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقيقة رفض اتحاد الكرة وجود حكام أجانب في مباريات الأهلي

أكد أبو زهرة أن الاتحاد لا يمانع نهائيًا في تعيين حكام أجانب لأي مباراة يطلبها الأهلي، مشددًا على أن اللائحة المنظمة للمسابقة تمنح النادي هذا الحق بشكل واضح طالما تم الالتزام بالشروط المحددة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن أول هذه الشروط يتمثل في إرسال طلب رسمي من النادي قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، حتى يتمكن الاتحاد من إنهاء إجراءات التعاقد مع الطاقم التحكيمي الأجنبي وتجهيز كافة الترتيبات اللازمة.

وأضاف أن الشرط الثاني يتمثل في تحمل النادي الراغب كافة التكاليف المالية الخاصة باستقدام الحكام الأجانب، وفقًا لما تنص عليه لائحة المسابقة المعمول بها خلال الموسم الجاري.

وشدد أبو زهرة على أن كل ما يتردد بشأن وجود موقف مسبق من اتحاد الكرة ضد الأهلي في هذا الملف غير صحيح، مؤكدًا أن الاتحاد يتعامل مع جميع الأندية وفق اللوائح دون تمييز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع الرياضي المصري خلال الفترة الحالية بسبب الاعتراضات المتزايدة على القرارات التحكيمية، خاصة بعد مطالبة عدة أندية بمراجعة مستوى التحكيم عقب الأخطاء المثيرة للجدل في مرحلة الحسم من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب.