محلل فلسطينى: مصر لم تغلق معبر رفح ودورها حاسم فى دعم غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:24 مساءً - أكد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر تلعب دورا محوريا ومختلفا في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة تمتلك فهما عميقا لاحتياجات الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، خاصة في قطاع غزة

فهم مصرى مبكر لمخططات التهجير

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، فى مداخلة لبرنامج اليوم على قناة دي إم سي، أن مصر أدركت منذ بداية الحرب خطورة مخططات تهجير الفلسطينيين، وأن تدهور الأوضاع الإنسانية من نقص الغذاء والخدمات كان جزءا من هذه الضغوط، لافتا إلى أن القاهرة تحركت مبكرا لمواجهة هذه المخططات.

جهود مكثفة لإدخال المساعدات وتنظيمها

وأشار إلى أن مصر تعمل على تنظيم دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فعال، من خلال توزيعها وإنشاء مخيمات للنازحين، وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة.

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى

ولفت إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح، وتحرص على فتحه بشكل يومي لاستقبال الجرحى والمرضى، في ظل عجز المستشفيات داخل غزة عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

رفض وجود إسرائيلي في إدارة المعبر

وأضاف أن من أبرز النجاحات المصرية هو الحفاظ على إدارة معبر رفح بالتنسيق الفلسطيني المصري وبمشاركة أوروبية، دون وجود للطرف الإسرائيلي، وهو ما حال دون فرض واقع سياسي جديد.

تداعيات الحرب تمتد للاقتصاد العالمي

شدد بأن تداعيات الحرب لا تقتصر على غزة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك.