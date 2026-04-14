اضبطها لأطفالك.. تردد قناة ديزني للأطفال الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:23 مساءً - تعد قناة ديزني من أهم قنوات التي يتابعها عدد كبير من أطفال العالم وخاصة العالم العربي، حيث تهتم القناة بتقديم العديد من أفلام الكرتون الشهيرة، ويرغب العديد من الآباء والأمهات في الحصول على التردد الخاص بها.

تردد قناة ديزني

يجب تحديد القمر الصناعي النايل سات.

ثم تردد قناة ديزني: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

أما بالنسبة لمعدل الترميز: 27500.

تثبيت قناة ديزني