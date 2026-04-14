تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:23 مساءً - شاهد التردد الجديد لقناة بطوط لاستقبالها بجوده عاليه لمشاهدة سنوايت والاميرة والوحش (مدبلج) بالاضافة الي طريقة تنزيلها.
- القناة: Batot Kids
- التردد: 11678
- الجودة:HD
- معدت الترميز: 27500
- الاستقطاب:عمودي7
Hهم مميزات قناة بطوط للاطفال
- تقديم محتوى آمن للأطفال خالٍ من أي مشاهد غير مناسبة.
- جودة عالية بدون تقطيع.
- كرتون علي مدار اليوم ولا يوجد فواصل إعلانية.
- بتجمع بين التعلم (الحروف والارقام) والكرتون للترفية.
- مجانيه تمامًا ولا تحتاج إلى الاشتراك.
طريقة تنزيل قناة بطوط كيدز للأ طفال بجودة عالية
- نفتح القائمة الرئسية من خلال الريموت.
- اختر إضافة تردد أو بحث يدوي.
- ثم إدخال التردد وبيانات الترميز والاستقطاب.
- نضغط علي زربحث (search).
- ثم نضغط علي حفظ (save).
- ثم الخروج من الإعدادات.
أبرز المحتويات التي تقدمها قناه بطوط للأطفال
- فيلم الأميرة والوحش.
- افلام ديزني المدبلجة (فروزين -سندريلا-سنووايت والاقزام السبعة).
- أفلام مناسبة للأطفال.