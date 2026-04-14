تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:23 مساءً - شاهد التردد الجديد لقناة بطوط لاستقبالها بجوده عاليه لمشاهدة سنوايت والاميرة والوحش (مدبلج) بالاضافة الي طريقة تنزيلها.

  • القناة: Batot Kids
  • التردد: 11678
  • الجودة:HD
  • معدت الترميز: 27500
  • الاستقطاب:عمودي7

Hهم مميزات قناة بطوط للاطفال 

  • تقديم محتوى آمن للأطفال خالٍ من أي مشاهد غير مناسبة.
  • جودة عالية بدون تقطيع.
  • كرتون علي مدار اليوم ولا يوجد فواصل إعلانية.
  • بتجمع بين التعلم (الحروف والارقام) والكرتون للترفية.
  • مجانيه تمامًا ولا تحتاج إلى الاشتراك.

طريقة تنزيل قناة بطوط كيدز للأ طفال بجودة عالية

  • نفتح القائمة الرئسية من خلال الريموت.
  • اختر إضافة تردد أو بحث يدوي.
  • ثم إدخال التردد وبيانات الترميز والاستقطاب.
  • نضغط علي زربحث (search).
  • ثم نضغط علي حفظ (save).
  • ثم الخروج من الإعدادات.

أبرز المحتويات التي تقدمها قناه بطوط للأطفال

  • فيلم الأميرة والوحش.
  • افلام ديزني المدبلجة (فروزين -سندريلا-سنووايت والاقزام السبعة).
  • أفلام مناسبة للأطفال.
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

