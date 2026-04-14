اطّلع على قائمة لاعبي أتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:23 مساءً - من المقرر أن يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك في يوم مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14-4-2026 وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

قائمة لاعبي أتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وضع المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد قائمة فريقه في مواجهة برشلونة لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة في لقاء جمع الفريقين على ملعب كامب نو.

تضمن القائمة عودة بعض لاعبي الفريق وغياب البعض الآخر، ومن أبرز لاعبي القائمة هما الثنائي كاردوسو وأوبلاك بعد عودتهما من الإصابة التي منعتهما من مباراة الذهاب، كما شهدت القائمة غياب كلاً من هانكو وخيمينيز بسبب الإصابة وغياب بوبيل بسبب الإيقاف.

تشكيلة لاعبي أتلتيكو مدريد لمباراة برشلونة

في حراسة المرمى: موسو، أوبلاك، إسكيفيل.

في خط الدفاع: مولينا، لو نوردماند، لينجليه، داني مارتينيز، بونار، خوليو دياز، روجيري.

في خط الوسط: كاردوسو، كوكي، ماركوس يورينتي، ميندوزا، أليكس باينا، أوبيد فارجاس، جوليانو، نيكو جونزاليس.

في خط الهجوم: أمادا، لوكمان، جوليان ألفاريز، جريزمان، سورلوث.