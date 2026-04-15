بسبب أزمة محمود وفا.. هاني أبو ريدة يتخذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 09:29 مساءً - في خطوة تعكس تمسك اتحاد الكرة بتطبيق قواعد الانضباط داخل منظومته، قرر المهندس هاني أبو ريدة إحالة سيد مراد، عضو لجنة الحكام الرئيسية، إلى التحقيق على خلفية تصرف صدر عنه خلال حفل تسليم الشارات الدولية للحكام المصريين، والذي أُقيم اليوم بمقر الاتحاد.

هاني أبو ريدة يتخذ قرارًا عاجلًا ضد عضو لجنة الحكام

أوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن القرار يأتي في إطار الحرص على الالتزام باللوائح المنظمة، وتعزيز أجواء الاحترام داخل الفعاليات الرسمية، بما يليق بصورة المؤسسة الرياضية.

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام سيد مراد بمناداة الحكم محمود وفا خلال الحفل بعبارة أثارت جدلًا واسعًا، حيث فسرت من جانب البعض على أنها تحمل دلالات غير مناسبة، خاصة في ظل التوتر القائم مؤخرًا بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، على خلفية قرارات تحكيمية في مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي سياق متصل، تطرق "هاني أبو ريدة" إلى ملف التحكيم والأخطاء التي شهدتها المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش تكريم الحكام الحاصلين على الشارة الدولية.

أزمة محمود أبو الوفا

أشار أبو ريدة إلى حجم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الحكام، مؤكدًا تعاطفه معهم في ظل التحديات التي تواجههم، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على التركيز لتفادي أي قرارات قد تؤثر سلبًا على سير المباريات.

وأضاف أن الأخطاء التحكيمية تظل جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم، لافتًا إلى أنها تحدث في مختلف البطولات العالمية، بما في ذلك منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس طبيعة اللعبة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أنه يشارك بشكل مباشر في متابعة وتطبيق التعديلات التحكيمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحًا أن أي تحديثات جديدة يتم نقلها فورًا إلى الحكام المصريين لضمان مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.