مواجهة قوية.. موعد مباراة إنتر ميلان ضد كومو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - تعيش جماهير إنتر ميلان حالة من الترقب قبل الصدام الحاسم أمام كومو، في إطار إياب نصف نهائي كأس إيطاليا موسم 2025/2026. وتكتسب المباراة أهمية خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب دون أهداف، وهو ما يجعل الحسم مؤجلًا لموقعة الليلة، حيث سيكون على الفريقين القتال من أجل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

الإنتر يدخل المواجهة مدفوعًا برغبة قوية في استعادة بريقه المحلي، خاصة أن الكأس تمثل فرصة ذهبية لحصد لقب هذا الموسم، بينما يسعى كومو لاستكمال رحلته المفاجئة في البطولة، بعدما قدم مستويات لافتة ونجح في إقصاء منافسين أقوى على الورق، ليؤكد أنه ليس مجرد ضيف شرف في هذا الدور.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان وكومو اليوم

ستكون قناة MBC Action هي الوجهة الرئيسية لمتابعة اللقاء، حيث تنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم القناة تغطية متكاملة تشمل تحليلات فنية قبل انطلاق المواجهة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لأحداث اللقاء لحظة بلحظة، ما يمنح المشاهدين تجربة كروية مميزة. كما يمكن متابعة المباراة عبر خدمات البث المرتبطة بالقناة لمن يفضل المشاهدة عبر الإنترنت.

موعد مباراة الإنتر ضد كومو اليوم في كأس إيطاليا 2025/2026

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في لقاء الإياب من الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفريقان على أرضية ملعب إنتر ميلان. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، فيما تُلعب في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ لا مجال للتعويض، حيث سيحسم اللقاء هوية المتأهل إلى النهائي، في ظل تقارب الطموحات والإصرار من الجانبين على مواصلة المشوار نحو اللقب.