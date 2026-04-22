الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر غدًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر غدًا الأربعاء 22 أبريل 2026، مع أجواء ربيعية متقلبة بين اعتدال الصباح وارتفاع درجات الحرارة نهارًا، وسط تحذيرات من ظواهر جوية قد تؤثر على الرؤية في بعض الفترات.

طقس مصر غدًا الأربعاء 22 أبريل 2026

توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة في المناطق المفتوحة، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، وتبقى الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، بينما تعود درجات الحرارة للانخفاض ليلاً ليسود طقس مائل للبرودة مرة أخرى، ما يعكس الفارق الملحوظ بين العظمى والصغرى.

شبورة مائية ورياح نشطة على أغلب أنحاء الجمهورية

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بـ القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتسبب هذه الشبورة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس نسبيًا، خاصة خلال المساء، وتوجد أيضًا فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة في مصر غدًا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل القاهرة 27 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 25 درجة للعظمى و15 للصغرى، مع أجواء معتدلة على السواحل الشمالية، وفي مطروح، تصل العظمى إلى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

أما محافظات الصعيد، فتشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل سوهاج 31 درجة للعظمى و16 للصغرى، فيما تصل في قنا وأسوان إلى 33 درجة للعظمى، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 18 و19 درجة.

وتوصي الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول.