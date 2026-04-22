إعلان رسمي في سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 21 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - استمر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في تصدر المشهد باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وشهدت أيضًا أسعار جميع أنواع الكتاكيت داخل بورصة الدواجن المصرية اليوم، تحديثًا جديدًا مع تباين واضح في الأسعار بين الشركات المنتجة، وفق البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار الرسمية وبورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر

أوضحت جميع المؤشرات أن سعر الكتكوت الأبيض اليوم وهو الذي سجل عمر يوم تراوح بين 25 و35 جنيهًا، بينما استقر متوسطه عند نحو 27 جنيهًا، في حين سجل الحد الأعلى 35 جنيهًا داخل بعض الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم ببورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم اختلافًا بين الشركات العاملة في السوق، وجاءت على النحو التالي: