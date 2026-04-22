”المرينجي يرفض التخلي عن اللقب” اطّلع على نتيجة و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-0، في لقاء شهد أفضلية واضحة للفريق الملكي على مدار شوطي المباراة.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

بدأ ريال مدريد المواجهة بضغط هجومي مبكر، وهدد مرمى ألافيس في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح كيليان مبابي في فك الشفرة الدفاعية عند الدقيقة 30، بعدما استغل تمريرة مميزة ليضع الكرة في الشباك معلنًا هدف التقدم.

واصل أصحاب الأرض سيطرتهم خلال الشوط الأول، مع إهدار عدة فرص لتعزيز النتيجة، بينما حاول ألافيس الرد عبر هجمات متفرقة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، أكد فينيسيوس جونيور تفوق ريال مدريد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يعتذر للجماهير بعد بعض التوترات التي شهدتها المباراة.

حاول ألافيس العودة في النتيجة، لكن تألق الحارس والدفاع حال دون ذلك، ليحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا انتصارًا يعزز موقعه في جدول الترتيب ويعيد الثقة للفريق بعد خروجه الأوروبي.