اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره كومو في مواجهة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وتقام المباراة على أرضية ملعب «استاد جوزيبي مياتزا» العريق.

موقف إنتر ميلان وكومو قبل اللقاء

يدخل الفريقان هذه الموقعة بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي (0-0) على ملعب كومو، مما يجعل بطاقة العبور للمباراة النهائية معلقة بنتيجة الليلة.

يمر إنتر ميلان بفترة إيجابية نسبياً، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات خاضها، في المقابل، تذبذبت نتائج كومو مؤخراً بتحقيقه لانتصارين وتعادل مقابل هزيمتين في لقاءاته الخمسة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد كومو

تُنقل أحداث المباراة مباشرة وحصرياً عبر المنصة التالية:

القناة: MBC شاهد | رياضة.

المعلق: سيتولى المعلق محمد أبو كبده مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد كومو عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباريات كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ضد كومو عبر تطبيق منصة "شاهد" (Shahid VIP)، والتي توفر تغطية حصرية للبطولة بجودة عالية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بكافة تفاصيل المباراة عبر الأجهزة الذكية.