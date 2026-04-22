الملكي في اختبار جديد.. ريال مدريد أمام ألافيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي للعودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة الضغط في سباق الصدارة.

موقف ريال مدريد وألافيس قبل اللقاء

يدخل ريال مدريد المباراة بطموح حصد النقاط الثلاث، مستندًا إلى تفوقه في مواجهة الدور الأول التي انتهت لصالحه بنتيجة (2-1). ورغم ذلك، يعاني الفريق من تذبذب في نتائجه مؤخرًا، بعدما اكتفى بفوز واحد وتعادل، مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، وهو ما يزيد من أهمية لقاء الليلة بالنسبة له.

في المقابل، يطمح ديبورتيفو ألافيس إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة أنه يمر بفترة متقاربة من حيث النتائج، حيث حقق فوزًا واحدًا و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة في آخر خمس مواجهات، ما يعكس قدرته على المنافسة رغم صعوبة اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس

تُنقل أحداث المباراة حصريًا عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق خليل البلوشي، مع استوديو تحليلي يسبق المباراة ويستمر بعد نهايتها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس عبر الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق beIN Connect أو منصة TOD TV، حيث توفر هذه الخدمات تغطية مميزة بجودة عالية لمباريات الدوري الإسباني، بما يتيح للجماهير متابعة اللقاء من مختلف الأجهزة الذكية بسهولة.

وتبقى هذه المواجهة مهمة لكلا الفريقين، إذ يسعى ريال مدريد لتصحيح المسار، بينما يأمل ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في الابتعاد عن مراكز الخطر.