بعد تحذيرات الأرصاد.. التعليم تقرر تعليق الدراسة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - أعلنت إدارة التعليم بالقصيم في ببيان رسمي عن تعليقها للحضور الدراسي ليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 على أن يتم استئناف العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات بمختلف المستويات، وشمل القرار منسوبي ومنسوبات المدارس في المنطقة.

تفاصيل قرار تعليق الدراسة في الرياض

تقرر تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2026 بمحافظات القصيم التي تشمل "ثادق وحريملاء ورماح وصولًا إلى الدوادمي والقويعية ومحافظة الزلفي والغاط والرين وغيرهم تطبيقًا لقرار المركز الوطني للأرصاد الجوية لسلامة الطلاب.

على أن يتم استكمال الدراسة صباح الثلاثاء عن بدء عبر منصة مدرستي التعليمية وغيرها من المنصات المعتمدة من إدارة التعليم.

في هذا الصدد أعلنت إدارة جامعة حفر الباطن بالمحافظة أنه سيتم تعليق الدراسة لديها وتحويلها عن بعد مثل باقي المستويات التعليمية، وتقرر تطبيق القرار في جميع كليات الجامعة بمحافظة حفر الباطن والخفجي والنعيرية.