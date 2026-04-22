ريال مدريد يواجه ألافيس في الجولة 32 من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستعد ريال مدريد لاستقبال نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي للعودة إلى طريق الانتصارات.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وسط ضغوط واضحة، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، إلى جانب تعثره مؤخرًا في الليجا بتعادل أمام جيرونا، وهو ما جعل الفريق مطالبًا بردة فعل قوية أمام جماهيره. ويأمل المدرب ألفارو أربيلوا في استعادة التوازن سريعًا، خاصة أن الفريق يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة.

في المقابل، يخوض ديبورتيفو ألافيس المباراة بطموحات مختلفة، حيث يصارع من أجل البقاء في الدوري، ويحتل المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة. ويأمل الفريق في استغلال الحالة المعنوية غير المستقرة لأصحاب الأرض للخروج بنتيجة إيجابية قد تكون حاسمة في مشواره لتفادي الهبوط.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الحسابات المعقدة للطرفين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس

تُبث المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على قناة beIN SPORTS 1 HD، مع تعليق المعلق خليل البلوشي، إلى جانب تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

وتبدو المواجهة فرصة مثالية لريال مدريد لتصحيح المسار، لكنها في الوقت ذاته اختبار صعب أمام فريق يقاتل للهروب من الهبوط، ما قد يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات.