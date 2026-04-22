هل ينجح تشيلسي في تخطة عقبة برايتون اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي وبرايتون، مساء اليوم، ضمن منافسات موسم 2025-2026 من البريميرليج، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل تقارب النقاط بينهما في جدول الترتيب.

ويدخل تشيلسي هذه المباراة تحت ضغط كبير بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الجولات الماضية، حيث تراجع الفريق إلى المركز السادس، ويأمل في استعادة توازنه سريعًا والعودة إلى سكة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. في المقابل، يسعى برايتون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق يقدم مستويات جيدة هذا الموسم ويحتل مركزًا قريبًا من منافسه، ما يزيد من سخونة المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2025/2026

تُذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء لمتابعة كافة التفاصيل الفنية.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2025/2026من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تقام في الثامنة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا، نظرًا لتقارب المستوى والطموحات بين الفريقين، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة المنتظرة في البريميرليج، خاصة في ظل سعي كل طرف لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الترتيب.