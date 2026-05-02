وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:30 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، البابا ثيوذروس الثاني، بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية وسائر أفريقيا، والمطران دمسكنوس وكيل البطريركية بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون في إنشاء مستشفى ملحق بمقر البطريركية في محافظة الإسكندرية.

رحب الوزير بالبابا ثيوذروس الثاني والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين مصر واليونان، ووصفها بنموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة، موجها قيادات الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المشروع الذي يستهدف خدمة نحو 5.6 مليون نسمة بالإسكندرية، مع سرعة إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة وفق أعلى المعايير.

كما كلف الدكتور خالد عبدالغفار، الإدارة الهندسية بوزارة الصحة بإجراء زيارة ميدانية عاجلة لموقع المشروع، والتنسيق مع الجهة المنفذة باليونان ومحافظة الإسكندرية لمراجعة الاشتراطات الفنية والإنشائية.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا ثيوذروس الثاني عن تقديره لجهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى يعكس الدور المجتمعي والإنساني للكنيسة في خدمة جميع المواطنين دون تمييز.

حضر اللقاء الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.