تحذير تطورات من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. الحرارة 34 درجة على القاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي أجواء حارة على أغلب الأنحاء وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلي أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 34 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلي استمرار ظهور السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وبداية ظهور الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وتابعت: مع تقدم الوقت تتحسن الأجواء تدريجياً مع دخول الرياح الشمالية الغربية النشطة.