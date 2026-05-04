تشكيل الاتحاد ضد الخلود بالدوري السعودي..كونسيساو بالقوة الضاربة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 مساءً - يستعد الاتحاد لخوض مواجهة مهمة أمام الخلود ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله “العميد” لاستعادة توازنه وتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة هذه المواجهة المرتقبة، حيث يدخل الاتحاد المباراة بدوافع قوية لمصالحة جماهيره، خاصة مع امتلاكه أفضلية تاريخية واضحة في المواجهات المباشرة أمام الخلود.

في المقابل، يخوض الخلود اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر، في اختبار صعب أمام قوة هجومية مميزة يمتلكها الاتحاد.

الجدير بالذكر كان قد أقصى فؤيق الخلود النادي الجداوي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2025/2026.

تشكيل الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: كادش – بيريرا – ماريو ميتاي – سيميتش

في خط الوسط: فابينيو – الناشري –عوار

يقد خط الهجوم: ستيفن بيرغوين – ديابي – النصيري

موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود

تُقام مباراة الاتحاد ضد الخلود مساء يوم الإثنين 4 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُمثل هذه المواجهة فرصة مهمة للاتحاد للعودة إلى سكة الانتصارات، بينما يطمح الخلود لتحقيق مفاجأة تُعقّد حسابات أصحاب الأرض في الجولات الحاسمة من الموسم.