وزارة الإسكان تطلق منظومة استجابة سريعة لرصد شكاوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 مساءً - تم التصريح من قبل المتحدث بإسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، بأن وزارة الإسكان تعمل على إطلاق منظومة الإستجابة بشكل سريع، لإجل رصد الكثير من الشكاوي وكذلك جميع المشاكل التي تتعلق بالخدمات، وبشكل خاص مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، والتعامل مع تلك المشاكل بشكل سريع وكفاءة عالية للحصول على أفضل نتيجة وبالتالي تفادي حدوث أي عوائق متراكمة فيما بعد.

عمرو خطاب: متابعة فورية للشكاوى عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

حيث إنه تم التأكيد من قبل المتحدث بإسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، بأن منظومة تهتم بالإعتماد على الوسائل الحديثة للرصد التكنولوجي، بالإضافة إلى متابعة الكثير من المواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المنصات المختلفة لرصد الشكاوي في وقت نشرها، وذلك الأمر يعمل على حدوث التدخل سريعاً قبل زيادة الأزمات.

كما إنه قد وضح المتحدث بإسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، بأن جميع فرق العمل على مدار 24 ساعة طوال مدة الأسبوع، حيث يتم التعامل مع المشاكل أثناء أقل من 24 ساعة.

مع توجيه جميع الفئات المسؤولة والمختصة للتحرك بشكل سريع، موضح بأن المنظومة استطاعت النجاح في حل جميع المشاكل الميدانية مع توثيق النتائج قبل وبعد التنفيذ.