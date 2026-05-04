تطورات.. الحكم علي عصام صاصا بتهمة سرقة لحن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 مساءً - أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها بتأجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا لجلسة 10 يونيو المقبل، في قضية اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب "على بالي" واستخدامه دون طلب الإذن من أصحاب الحقوق، ومخالفًا لقانون حماية الملكية الفكرية.

سرقة لحن أغنية "على بالي"

قدم المحامي سامح قناوي وكيل الملحن وائل محمد صاحب لحن أغنية "على بالي" التي أصدرتها الفنانة شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها "لازم أعيش" الصادر عام 2005، بلاغًا رسميًا يتهم فيه عصام صاصا بسرقة لحن موكله واستخدامه بدون وجه حق.

وأوضح قناوي أن موكله تنازل قانونيًا عن اللحن للفنانة شيرين وعن حق استغلاله مرة أخرى، ولكن صاصا أعاد استخدام اللحن في مهرجان له بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، ونشره على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا من استغلاله للحن أرباحًا مادية.